  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

HABER MERKEZİ
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA