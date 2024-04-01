Son dakika: 4 ilde "Bozdoğan-19" operasyonu! 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-19" operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini belirterek 19 adet roketatar mühimmatı, 16 adet roketatar sevk fişeği, 10 adet el bombası, 444 adet çeşitli çap ve ebatlarda mühimmat ile çok sayıda silah ve patlayıcı maddenin ele geçirildiğini kaydetti.

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-19" operasyonlarında 4️⃣ ilde 2️⃣2️⃣ mağara, sığınak ve barınma alanı imha… pic.twitter.com/VLl7841HbX April 1, 2024

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisizleştirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"1 Haziran 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen 'Kahramanlar' ve 'Bozdoğan' operasyonlarında toplam; 667 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi. Bombalı eylemler için hazırlanan; 1 ton 662 kg amonyum nitrat patlayıcı, 77 adet plastik patlayıcı C4, 180 adet mayın, EYP, saldırı için hazırlanan 80 bin 398 adet muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile fişek, 10 bin 644 adet ağır silah mühimmatı, (RPG-7, bombaatar, havan ve uçaksavar mühimmatı), bin 30 adet el bombası, 36 adet roketatar, havan, bombatar, uçaksavar, lav silahı 340 adet uzun namlulu silah, 198 adet tabanca ve 163 adet av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Hakkari Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 107 tim, bin 445 Jandarma personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle "Bozdoğan-19" operasyonları gerçekleştirildi.

Şırnak merkez, Uludere, Silopi, Lice, Eruh ilçesi kırsalı ve Yüksekova kırsalında düzenlenen Bozdoğan-19 operasyonu sonucunda; 19 adet roketatar mühimmatı, 16 adet roketatar sevk fişeği, RPD makineli tüfek, 10 adet el bombası, EYP, 105 adet pil bloğu (EYP hazırlamak üzere kullanılan), 3 adet fünye (EYP hazırlamak üzere kullanılan), AK-47 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 444 adet mühimmat (1 adet 20 mm, 18 adet 5.56 mm, 425 adet 7,62 mm), 4 adet tüp, 2 adet akü, 84 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.