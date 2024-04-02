Her işte bir hayır vardır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir SİYASET USTASI. Aziz milletimizin 'UYARI' niteliğindeki 31 Mart seçimlerinden de gereken sonuçları çıkartıp gereğini yapacaktır.

Nitekim, seçim gecesi AK Parti Genel Merkezi balkonundan yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarımızın mesajını aldığını belirtirken, sözleri bir siyaset ustası olduğunu gösterdi: "31 Mart bizim için bir bitiş değil aslında bir dönüm noktasıdır. Millet sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi demokrasimizdir, milli iradedir.

'HERKES KAZANMIŞTIR'

Bugün AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy verenlerle birlikte demokratik haklarını kullanarak sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır. Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık.

Her olanda bir hayır vardır. Partimizin organlarında mahalli idareler seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Her zaman demokrasinin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, milletin iradesinin üzerinde güç tanımıyoruz. Milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyecek, milletle inatlaşmaktan, milli iradeye rağmen hareket etmekten, milletin takdirini sorgulamaktan uzak duracağız. Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız. Milletimizin farklı tasarrufta bulunduğu yerlerde de güveni yeniden inşa edecek, çok daha güçlü bir şekilde gönülleri fethetmenin yollarını arayacağız.

Türkiye'nin önünde hazine değerinde dört yıldan fazla bir süre vardır. Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz." Erdoğan vatandaşlarımıza, MESAJI aldığını vurgularken, kendisine 17 seçim kazandırmış ve daha nice seçimlerini kazandıracak olan parti teşkilatına moral vermiştir.

Başkan Erdoğan geleceğe bakıyor. Önümüzdeki 4 yılın ALTIN YILLAR olacağını ve istikrar içinde BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA yürümeye kararlı olduğunu gösteriyor.

Başkan Erdoğan, 17 seçim kazanmış bir lider.

Seçimler sonrası yapılan analizlerde, 31 Mart ile 1989 yerel seçimlerinin benzerlik taşıdığı ifade ediliyor. Hatırlayalım. 1987 yılında Başbakan Turgut Özal, genel seçimleri ezici çoğunlukla kazandı. İki yıl sonra Erdal İnönü'nün genel başkanı olduğu SHP (CHP) yerel seçimlerde sürpriz sonuçlar aldı, Anavatan Partisi büyükşehirlerin önemli bölümünü kazandı.

Şaşırtıcı sonuçlar çıkmıştı.

Rahmetli Özal'ı takip eden bir muhabirdim.

Seçimden bir gün sonra ne yapacak acaba diye merakla bekliyorduk. Konuşmasına, "Aziz milletim beni uyardı. Mesajı aldım.

Bana 4 yıllık görev verdiler. Genel seçimlere kadar gönülleri tekrar kazanacağım inşallah" demişti. Partide ve kabinede değişiklikler yaptı.

Ekonomik ve sosyal planlarını değiştirdi.

Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı süresi bitti.

Kader O'nu Çankaya'ya çıkardı.

SHP ne yaptı? Havalara girdiler. Kendilerine verilen oyların derinliğini anlamadılar. SHP'nin içinde bugünün DEM partisinin babaları HADEP vardı. Sokakları harekete geçirmek için olmadık işler yaptılar. Ve aziz milletimiz 1991'de SHP'ye verdiği oyları geri aldı. Yasağı kalkan rahmetli Demirel'i birinci parti ve koalisyon hükümeti Başbakanlığa getirdiler. Başkan Erdoğan yakın siyasi tarihi çok biliyor. Balkon konuşmasında ne dedi, 'Aziz milletin mesajını aldım.

Gönülleri kazanmak için gece gündüz daha çok çalışacağım.' Aziz milletimiz Başkan Erdoğan'ı seviyor. MESAJI ALINDI. Gereken yapılacak.

DEĞİŞİM sağlanacak, aziz milletimizin ekonomik ve sosyal sıkıntılarına neşter olacaktır.

Balkon konuşması ile 31 Mart seçimini çok iyi değerlendirdiğini gösterdi.

4 YILLIK MARATON BAŞLADI

Başkan Erdoğan'ın oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamanın da derinliği var. Evet. 2028 Mayıs ayına kadar olağanüstü gelişmeler olmadığı taktirde SEÇİM YOK.

Siyası ve ekonomik istikrarın sürmesi ve yeni politik ve jeopolitik hamleler yapmak için 4 yıl gibi altın günler var karşımızda.

Demokratik açılımlar, dışta da OYUN BOZAN VE OYUN KURAN JEOPOLİTİK hamleler dönemi başlıyor.

ERDOĞAN WASHINGTON'A GİDİYOR. PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yeni dünya düzeni kuruluyor. Türkiye yeni dünyanın KİLİT ÜLKESİ. MERKEZ ÜLKESİ.

Amerika ve Çin arasındaki küresel dizayn planları, uluslar arası sistemde kaos ve rekabeti giderek arttırdı. Yakın coğrafyamızda savaşlar var, küresel güçleri aparatlarının terörüyle yeni haritalar çiziliyor. Etrafımızda TİCARET KORİDORLARI kurgulanıyor.

Batı (Nato) - Rusya ve ABD desteğindeki İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımlar sürüyor.

Yaşanan kaosun Doğu Avrupa'daki başka ülkelere ve Balkanlara, Kafkasya'ya sıçraması senaryoları ürkütücü. Böylesi hassas ve kritik ortamda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yoğun bir diplomasi gündemi başlıyor. Başkan Erdoğan, önümüzdeki haftalarda Bağdat'a ve Washington'a giderek Biden ile görüşecek.

Rusya lideri Putin Türkiye'ye gelecek.

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi ağırlayacak.

Erdoğan'ın Amerika seferi sonrasında, Irak'ta kahraman Türk Ordusu PKK'ya KİLİT VURACAK ve Suriye'de PKK-YPG'nin kirli planlarını paçavraya çevirecek.

KİLİT VURULACAK, KALKINMA YOLU İNŞA EDİLECEK.

Başkan Erdoğan'ın Irak seferinin küresel yankılara yol açacak hayati dosyaları var.

Başkan Erdoğan KÜRESEL KORİDORLAR gelişmelerini çok yakından takip ediyor.

İki küresel koridorun merkezinde Türkiye var.

1) Basra'dan başlayıp Ovaköy'e uzanacak Kalkınma yolu.

2) Zengezur koridoru.

Prof. Dr. Kerem Alkım'ın ifadesıyle, "Kalkınma Yolu Projesi ve Zengezur Koridoru Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Irak'a gelecek ürünler Büyük Fav Limanı'ndan başlayarak, demiryolu ve karayolu bağlantısıyla Türkiye'yi Avrupa, Asya ve Afrika'yı birbirine bağlayacak. Kalkınma Yolu Koridoru Irak'ın kalkınmasına büyük bir katkı sağlarken, Türkiye'nin küresel lojistik ağındaki rolünü, 'Orta Koridor'la birlikte daha da perçinleyecek.

Savunma, enerji, lojistik gibi stratejik alanlarda 'Türkiye Yüzyılı'na yaraşır projeleri katlayarak, ülkemizin 21. Yüzyıl'ın 'yükselen' ekonomisi konumunu perçinleyerek sürdüreceğiz" Lütfen bakınız. ERDOĞAN WASHINGTON'A GİDİYOR. PUTİN TÜRKİYE'YE GELİYOR. ERDOĞAN-BIDEN VE ERDOĞAN-PUTIN görüşmelerinin gerçekten çok çok önemli sonuçları olacak.

Dünyanın üç tecrübeli lideri arka arkaya atakta. Başkan Erdoğan'ın dünyanın en tecrübeli lideri olarak, ABD ve Rusya gibi iki küresel Devlet Başkanı ile yapacağı görüşmeler, yeni jeopolitik haritaların oluşmasında büyük etki yapmaya adaydır.

EVET. TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI.

BÜYÜK TÜRKİYE YOLUNDA BAŞKAN ERDOĞAN'IN YOLU AÇIK OLSUN.