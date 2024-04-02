İstanbul’da büyük facia: Çok sayıda ölü var

Olay Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 14 katlı binanın en alt katında bulunan Masquerade adlı gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu.

Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı. Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 29 ÖLÜ

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada Beşiktaş'taki yangın faciasında ölü sayısının 29'a yükseldiği, 1 kişinin de tedavisine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükselmiştir. Yangında yaralanan 1 kişinin tedavisi devam etmekte olup, ekiplerin binadaki çalışmaları sürmektedir.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Edinilen son dakika bilgisine göre; Başkan Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

GÖZALTI KARARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İstanbul'un Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesindeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam etmekte, iş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili işyeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri yer aldı.

"MÜFETTİŞLER OLAY YERİNE HAREKET ETMİŞTİR"

Bakan Yerlikaya: İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, 2 Mülkiye Müfettişimiz görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz olay yerine hareket etmiştir.

GÖZALTINDAKİLER SUÇ MAKİNESİ!

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise 6 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilerin, işletmenin kasten yaralamadan suç kaydı olan işletmenin mesul müdürü İ.Ş. (65), işyeri ortağı M.M.C. (44), kasten yaralamadan suç kaydı olan iş yeri ortağı Ş.Ş. (50), cinsel tacizden suç kaydı olan muhasebeci S.A. (39), kasten yaralamadan suç kaydı olan işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47) isimli 6 şahıs olduğu öğrenildi.