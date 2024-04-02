Küresel barış ve bölgesel istikrar için yoğun diplomasi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sonrası yoğun diplomasi trafiğine giriyor. Başkan Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'ı, 9 Mayıs'ta da Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmesi bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın Irak temaslarında terörle mücadele ve kalkınma yolu projesi masada olacak. ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmede de F-16 süreci ve Türkiye'nin F 35 projesi için ödediği 1.4 milyar doların iadesi, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve iki devletli çözüm konuları gündeme alınacak. Başkan Erdoğan'ın Mayıs ayında Türkiye'nin normalleşme sürecine girdiği Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es Sisi ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Türkiye'de ağırlaması öngörülüyor. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ertelenen Türkiye ziyaretinin de seçim sonrası gerçekleşeceği değerlendiriliyor.