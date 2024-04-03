Parola: Ara bul yok et!

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TERÖRLE mücadele aralıksız sürerken hava harekatlarıyla terör inleri yerle bir edilmeye devam ediliyor. MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

AYDIN'DA 21 GÖZALTI

BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, "Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek" denildi. Aydın'da ise jandarmanın operasyonunda terör örgütü propagandası yapan 21 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında Silahlı Terör Örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlarda; Terör Örgütü TKP/ML, THKP-C, PKK/ KCK-PYD/YPG/YPJ propagandası yaptıkları tespit edilen 21 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.

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