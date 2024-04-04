AK Parti’den seçim analizi! Yol haritası belirlendi: Seçmenle yeniden gönül köprüsü inşa edilecek

Ekonomi ile ilgili bakanların da hazır bulunduğu toplantıda MYK üyeleri fikirlerini söyledi. Milletin sandığa küsmesine neden olan faktörler tek tek belirlendi. Seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bir seçim geleneği olarak seçim analizi sunumu yaptı.

59 sayfalık sunumda AK Partinin oy kaybı yaşadığı il ve ilçeler, oyunu artırdığı bölgeler detaylı olarak yer aldı. Sunumda 2019 ve 2024 seçimleri de kıyaslandı. Büyükşehir, 51 il ve ilçelerle birlikte belediye meclis üyeliklerindeki son durum masaya yatırıldı.

"KENDİMİZE DÖNÜP BAKACAĞIZ"

Kurmaylarına rehavet uyarısı yapan Erdoğan, seçimi kaybetmenin tek bir nedene indirgenmesinin kolaycılık olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Çalışacağız analiz edeceğiz nerede yanlışımız var ben dâhil dönüp kendimize bakacağız. Kendimize soralım neyi daha iyi yapabilirdik. Bir ekip kurmamız lazım süreci nasıl yönetebiliriz elimizde hangi argümanlar var bunlara bakalım" dedi.

SEÇİM SONUÇLARINI DEĞERLENDİRMEK ÜZERE KOMİSYONLAR KURULACAK

Seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere Başkan Erdoğan'ın çerçevesini çizdiği 4 ayrı komisyon kurulacak.

Komisyonlar; siyasal ( genel merkez odaklı, parti politikaları, teşkilat, adaylar bu başlığın altında olacak), ekonomik (politikalar, yansımaları, karşılığı, beklentiler), sosyolojik (kentleşme, kentlileşme, ilk defa oy kullanan seçmenler, modern muhafazakarlar) ve kampanya şeklinde olacak.

KOMİSYONLARDA KİMLER GÖREV YAPACAK?

Komisyonlarda genel başkan yardımcıları, akademisyenler ve ilgili bakanlar yer alacak. 31 mart seçimleri; teşkilat, adaylar, mevcut parti programı, yerel yönetimler, ekonomi, partinin genel politikası, işleyiş olmak üzere birçok parametrede detaylı incelenecek.

GÖNÜL KÖPRÜLERİNİ İNŞA ETMEYE DÖNÜK POLİTİKALAR

AK Parti yeni yol haritasında bilimsel verileri de ön planda tutacak. Aynı sandıktaki büyükşehir-ilçe-belediye meclisi oyları karşılaştırılacak. Büyükşehirde AK Parti, ilçede başka parti ise ilçe adayının benimsenip benimsenmediğine bakılacak. Sandığa gelmeyen seçmen tespit edilecek.

Hangi partinin seçmeninin nerelerde sandığa gelmediği irdelenecek ve detaylı bir rapor hazırlanacak. Rapor ortaya çıktıktan sonra AK Parti saha çalışmalarına seçmenle gönül köprülerini inşa etmeye dönük politikalara aralıksız devam edecek.

Sadece seçim ve vaat odaklı değil duygusal bağ kuracak şekilde yeni bir iletişim stratejisi uyulacak. Seçmen profiline göre işlenecek konuların verilecek mesajların özel olarak belirlenecek.