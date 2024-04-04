Başkan Erdoğan’ın 4 yıllık maratonu başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamanın ayrı bir derinliği var: "Bir taraftan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi diğer taraftan yerel yönetim seçimi bunların ülkemizde inşallah yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum." Evet. 2028 Mayıs ayına kadar olağanüstü gelişmeler olmadığı taktirde, seçim yok.

Siyasi ve ekonomik istikrarın sürmesi, yeni politik ve jeopolitik hamleler yapmak için 4 yıl gibi altın dönem var.

ALTIN YILLAR

Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki altın yıllarının maratonu başlıyor. İçte siyasi reformlar, sosyal ve ekonomik paketlere yönelecek ve dış politika ağırlıklı gündem olacaktır.

Oyun bozan ve oyun kuran jeopolitik hamleler dönemi başlıyor.

Erdoğan Washington'a gidiyor, Putin Türkiye'ye Geliyor.

Yeni dünya düzeni kuruluyor.

Türkiye yeni dünyanın kilit ülkesi, merkez üssü.

ABD ve Çin arasındaki küresel dizayn planları, uluslararası sistemde kaos ve rekabeti giderek arttırdı. Ülkemizin yakın çevrelerinde savaşlar var, küresel güçlerin aparatlarının terör eylemleriyle yeni haritalar çizilmeye çalışılıyor.

Etrafımızda Ankara'nın iradesini devre dışı bırakarak ticaret koridorları oluşturma gayretleri söz konusu.

Batı desteğindeki İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımlar sürüyor. Yaşanan kaosun Doğu Avrupa'daki başka ülkelere ve Balkanlara, Kafkasya'ya sıçraması senaryoları ürkütücü. Böylesi hassas ve kritik ortamlarda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yoğun bir diplomasi gündemi başlıyor.

Erdoğan, önümüzdeki haftalarda önce Bağdat'a ve sonra Washington'a gidecek ve Biden ile görüşecek. Rusya Lideri Putin ise Türkiye'ye gelecek. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi ağırlayacak. Türkiye-Mısır ilişkilerinin ivme kazanması, iki eksende hayati gelişmelere konu olacak.

1) Doğu Akdeniz'de, Türkiye- Mısır Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması, enerji denklemini çok etkileyecek.

2) Ortadoğu bölgesel ittifakı ve Filistin meselesinde etkin rollerin revize edilmesine yol açacak.

PENÇE - KİLİT

Başkan Erdoğan'ın ABD seferi sonrasında, Irak'ta kahraman Türk Ordusu PKK'ya kilit vuracak ve Suriye'de PKK-YPG'nin kirli planlarını paçavraya çevirecek, kalkınma yolu inşa edilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak seferinde küresel yankılara yol açacak hayati dosyalar da var. Başkan Erdoğan, küresel ulaşım koridorlarıyla ilgili gelişmeleri çok yakından takip ediyor. İki küresel koridorun merkezinde Türkiye yer alıyor.

1) Basra'dan başlayıp Ovaköy'den Türkiye'ye girip Marmara ve Balkanlar üzerinden Avrupa'nın batısına kadar uzanacak olan Kalkınma Yolu, 2) Çin, Türkistan, Kafkasya, Anadolu, Balkanlar ve Avrupa'yı doğudan batıya birbirine bağlayacak olan Zengezur Koridoru.

Kalkınma Yolu Projesi ve Zengezur Koridoru, Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Irak'a gelecek ürünler Büyük Fav Limanı'ndan başlayarak, demiryolu ve karayolu bağlantısıyla Türkiye'yi Avrupa, Asya ve Afrika'yı birbirine bağlayacaktır. Kalkınma Yolu Koridoru'nun Irak'ın kalkınmasına büyük bir katkı sağlarken, Türkiye'nin küresel lojistik ağındaki rolünü, Orta Koridor'la birlikte daha da perçinleyecektir. Savunma, enerji, lojistik gibi stratejik alanlarda 'Türkiye Yüzyılı'na yaraşır projeleri katlayarak, ülkemizin 21. yüzyılın yükselen ekonomisi konumunu perçinleyerek sürdürecektir.

Erdoğan - Biden ve Erdoğan - Putin görüşmelerinin çok çok önemli sonuçları olabilir. Dünyanın üç tecrübeli lideri arka arkaya atakta.

Başkan Erdoğan'ın dünyanın en tecrübeli lideri olarak, ABD ve Rusya gibi iki küresel devlet başkanı ile yapacağı görüşmeler, yeni jeopolitik haritaların oluşmasında büyük etki yapmaya adaydır.

Yani Türkiye İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor.

SONUÇ

Yeni dünya düzeni kuruluyor. 2030'larda düzen yerine oturacak. Bir tarafta ABD bati ve diğer yanda Çin. İki yeni kutup. Turkiye yeni dünya düzeninin kilit ülkesi. Türkiye olmadan Avrasya'da iki kutup lideri ülke başarılı olamaz. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye 2028 yılına kadar bölgesel güç ve küresel aktörlüğünü tahkim ettiği taktirde yeni dünyanın yıldızı olma şansına sahip. Bu bakımdan 2024 - 2028 yılları Türkiye için bir 'Yükselme devri' olmalıdır. Birlik ve beraberlikle aziz Türk milleti başarıya kilitlendi. Başkan Erdoğan Türkiye'nin yolu açık olsun.