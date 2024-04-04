Bayram trafiği başladı! 20 milyon kişi yollara dökülecek

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bereketiyle gelen bayramı, turizmden ulaştırmaya gıdadan tekstile tüm sektörleri hareketlendirdi. Uçak, otobüs ve özel araçlarla 20 milyon kişinin seyahat edeceği Ramazan Bayramı için yollar bugünden itibaren hareketlenecek.

GÜNLÜK 1.000 EK SEFER

Normal zamanda günde 1.500 otobüsün çıktığı İstanbul otogarından bayram döneminde ek seferlerle birlikte 2.500 otobüs yollara dökülecek. En yoğun dönem ise resmi tatilin başladığı 5 Nisan'dan itibaren yaşanacak. 6 milyon kişinin otobüsle seyahat edeceği bayram döneminde 4 milyon kişi de uçaklarla yolculuk yapacak. Buna tren ve özel araçla seyahat eklendiğinde bayram döneminde 20 milyon kişi yollara dökülecek.

4 MİLYAR TL CİRO

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, otobüs firmalarının uzun zamandır zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Bu bayram sektöre biraz nefes aldırdı. Otobüslerimiz genellikle boş gittiği için birçok firma yüzde 40-50 indirim uyguluyordu. Şimdi bayram döneminde talep yüksek olduğu için otobüsler dolacak, fiyatlar normale gelecek, sektörün yüzü gülecek" dedi. Bugünden itibaren bayram hareketliliğinin başladığını anlatan Yıldırım, "Tatilin ilk üç günü ve dönüşteki üç günü çok yoğun. İstanbul otogarından günde 1.000- 1.500 otobüs çıkarken bu dönemde ek seferlerle 2.500 otobüs çıkacak. Bayram boyunca otobüslerle 6 milyon kişi seyahat edecek. Otobüsçülük sektöründe 4 milyar TL ciro oluşacak" diye konuştu.

OTELLER % 90 DOLACAK

Sıcak havalar sahil otellerini de doldurdu. Bayramda 1.5 milyon kişinin otellere gitmesi, diğer konaklama türleri de eklenince turistik konaklama sayısının 2 milyona ulaşması bekleniyor. Bayram talebinin hızlandığını belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Antalya otelleri yüzde 90 dolu olacak" dedi.

10 MİLYAR LİRALIK TATLI SATILACAK

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın bereketiyle geldiğini söyledi. Bayram döneminde günde 3 bin ton baklava satışının olacağını anlatan Yıldırım, "Buna künefe, kadayıf ve kızartma tatlıları da eklediğimizde günlük 5 bin ton tatlı satılacak. Günde ortalama 3 milyar TL olmak üzere bayram döneminde tatlı sektöründe 10 milyar TL ciro bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Baklava fiyatlarının çok farklılık gösterdiğini anlatan Yıldırım, "Maliyetler belli. 200-300 TL'ye baklava olmaz. Bu hilelidir. Birinci kalite baklavanın kilogram fiyatı 700-750 TL'den başlıyor" dedi.

PERAKENDEDE CİROYA YÜZDE 25 KATKI

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bayram alışverişinin perakende sektöründe cirolara yüzde 20-25 katkı yapmasını beklediklerini söyledi. Öncel, "Önceki yılların verilerine baktığımızda dini bayramların arifesinde alışveriş zirveye çıkıyor. Ramazan ve kurban bayramlarındaki toplam cironun yaklaşık yarısı arife günü gerçekleştiriliyor. Bu yıl da yine benzer bir tablonun ortaya çıkacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.