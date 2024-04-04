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Cumhur İttifakı’nın gücüne güç eklendi”

HABER MERKEZİ
“Cumhur İttifakı’nın gücüne güç eklendi”
MHP lideri Bahçeli, yayınladığı mesajda yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Kara propagandaların, karanlık projelerin, karamsar palavraların biteviye faal ve faaliyet halinde olduğu şu günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasetinin istikrar ve itibar aydınlığı olarak öne çıkmıştır" diyen Bahçeli, "Bu gerçeğin ışığında, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 16,62'lik oy oranı ve kazandığı 220 belediye başkanlığıyla hamd olsun umutları diriltmiş, Cumhur İttifakı'nın gücüne güç eklemiştir" dedi. Bahçeli şöyle konuştu: "Partimiz milli özlem ve hedeflere her zaman tercüman olmuş, milletimiz ne diyorsa ona kulak vermiştir. Nitekim hayata ve hadiselere bakışımızın fikri mihveri olan Türk milliyetçiliği, demokrasiyle ayrılmaz ve ayrıştırılması imkansız bütünlük içindedir."
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