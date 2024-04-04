Başkan Erdoğan’dan şehir eşkıyalarına mesaj: Çelikten yumruğumuzu bulacaklar

Başkan Erdoğan, Ankara'da kolluk kuvvetleriyle iftar programında konuştu. Emniyet güçlerinin olayları engellediğini belirten Erdoğan, "Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse, dün olduğu gibi yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır" dedi. Geçtiğimiz gün İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangınla ilgili konuşan Erdoğan şöyle söyledi: "Böyle büyük bir acının yaşanmasında kimin sorumluluğu, ihmali, kusuru varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gidilecektir. Seçimin suhuletle gerçekleştirilmesi için çalışan kolluk kuvvetlerime teşekkür ediyorum. Türkiye 85 milyonun ortak yuvası, ortak vatanıdır. Türk demokrasisinin olgunluğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Siyaset üstü görmemiz gereken bir konu da terör belasıdır. PKK'sından FETÖ'süne, DEAŞ'ından DHKPC'sine tüm terör örgütleri, milletimizin düşmanıdır. Türkiye'nin ve bölgenin geleceğinde teröre yer olmadığını, herkese göstermekte kararlıyız."

'NEFES ALDIRMAYACAĞIZ'

"Son seçimlerle bu kararlılığımız daha da perçinlenmiştir" diyen Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dün akşamdan itibaren sokakları karıştırma, milletin malına zarar verme hadiseleri yaşandı. Emniyet güçlerimizi müdahalede bulunarak olayların büyümesini engellemiştir. Her kim şiddeti, kaosu, eşkıyalığı, vandallığı bir hak arama yolu olarak görürse, yine karşısında devletimizin çelikten yumruğunu bulacaktır. Dağdaki eşkıyaya nasıl müsaade etmiyorsak, kendini devletten, hukuktan üstün gören şehir eşkıyalarına da nefes aldırmayacağız. Can çekişen terör örgütlerini yeniden palazlandırma niyetlerini görüyoruz. Bunları çok yakından takip ediyoruz" dedi.

"ZAFERİN KÜÇÜĞÜ BÜYÜĞÜ OLMAZ"

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de belediye başkanlığını yeniden kazanan Faruk Özlü'yü tebrik etti. Özlü'nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini söylemesi üzerine Başkan Erdoğan, "Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir" sözleriyle karşılık verdi. Başkan Erdoğan, "Sıkışığım, bazı seyahatlerim var. Amerika, Suudi Arabistan. Oralardan döndüğüm zaman inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim" dedi.