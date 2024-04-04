Seçim, salt çoğunluk alınıncaya dek sürecek

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 15. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. 16. tur oylaması ise bayram tatili sonrasında yapılacak. Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti. Seçimin ilk 14 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine dün, iki adayın katıldığı 15. tur oylaması yapıldı. Oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 123 oy aldı. Seçime katılım 319 olarak kayıtlara geçerken, 21 boş oy kullanıldı, oylardan 70'i de geçersiz sayıldı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 16. tur oylamayla Ramazan Bayramı nedeniyle verilecek tatil arasından sonra devam edilecek.

UZMANLAR ANLATTI

Peki seçim süreci ne zamana kadar böyle işleyecek? Uzmanlar, Yargıtay'daki 1. Başkanlık, Ceza ve Hukuk Genel Kurulları Başkanlıkları ve Daire Başkanlıkları seçiminde sistemi anlattı: Seçilebilmek için Yargıtaydaki üyelerin yarıdan bir fazlasının yani salt çoğunluğun oyunu almak gerekiyor. Bu da halihazırda 175 oy demek. Adaylardan biri bu sayıdaki oyu alamazsa, alıncaya kadar seçim turlarına devam ediliyor. Önce 3 tur yapılıyor, netice alınamazsa 3. turda en fazla oy almış 2 aday arasında 4 ve 5. tur oylama yapılıyor. Burada da sonuç alınamazsa yeniden tüm adayların katıldığı 3 tur yapılıp yine 3. turda en çok oy alanlar 4 ve 5. turda yarışıyor. Seçim, sonuç alınamadıkça bu şekilde 3+2 tur şeklinde tekrarlanıyor.

UZAYACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

SEÇİLEBİLMEK için gereken salt çoğunluk oyunu alma şartıA nayasanın 154. maddesinde yer alıyor. Seçimlerin uzamasına ve sıkıntılar yaratmasına rağmen, bu hüküm kanunla değiştirilemediği için böyle süregidiyor. Bir daire başkanlığı seçiminin aylarca sürdüğü, 8-10 aya kadar uzadığı yaşanmıştır. Çözüm; Anayasadaki hükmün değiştirilerek örneğin "ilk üç turda salt çoğunluk aranır, sonuç alınamazsa 4. turda en fazla oy alan aday seçilir" şeklinde bir düzenleme getirilmesidir. Bu sebeple gündemde olan Başkanlık seçimlerinin uzayacağı tahmin ediliyor.