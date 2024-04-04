‘Tek bir oy bile çıkmaması mümkün değil’

31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'de bağımsız aday olarak seçimlere katılan ve kazanacağı hep konuşulan Dr. Kemal Doyuran seçimlerin iptali için ve tekrarlanması için YSK'ya başvurdu. Dikili'de Adil Kırgöz'ün 713 oy gerisinde kalan Kemal Doyuran, CHP'nin en büyük rakibiydi. Doyuran da hem oyların yeniden sayılması, hem de seçimin tekrarı için itiraz ettiğini duyurdu.

ÇUVALLAR TAŞINDI

DOYURAN, hatalı oy kullanımı nedeniyle 1000, 1500 kadar oy kayıpları olduğunu belirterek, "Bazı sandıklardan bana tek oy dahi çıkmadı. Bu mümkün değil. Benim tek oy dahi alamayacağım hiçbir yer yok. İkincisi, bazı yerlerden oyların kurallara aykırı biçimde taşındığını tespit ettik. Oyların yeniden sayılması ve seçimin tekrarlanması için itirazda bulundum. Islak imzalı tutanaklar elimizde. Birbirini tutmayan veriler var. Güçlü olduğum yerlerde sıfır çekmek, mümkün değil. Bu seçimi kaybetmedim. Ayrıca gece yarısı bazı oy çuvallarının Seçim Kurulu'na yasaya aykırı olarak, kolluk kuvveti olmadan götürüldüğünü tespit ettik. Çuvalların taşındığı araçta sandık başkanı ve iki müşahit veya iki parti görevlisiyle polis veya jandarmanın olması gerekirdi. Böyle bir şey olmadı. Bu nedenlerden dolayı oyların yeniden sayılması talebinde bulunduk. Oyların taşınmasındaki yasadışı tutumdan dolayı da seçimin tekrarlanmasını istedik" dedi.