Yerlikaya duyurdu: 89 kişi gözaltında

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında İzmir'in de bulunduğu Van, Hakkari, Siirt, Batman, Şırnak'da terör örgütü PKK'yı övücü ve destekleyici slogan atan ve güvenlik güçlerine taşla saldıran 89 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "2 Nisan'da izinsiz gösteri yürüyüşü yapan, bölücü terör örgütüne yönelik övücü ve destekleyici slogan atan, güvenlik güçlerine taşla saldıran ve uyarılara rağmen dağılmayıp mukavemet gösteren Van'da 26, Yüksekova'da 29, Hakkari'de 9, Siirt'te 4 Batman'da 5, Şırnak'ta 10 ve İzmir'de 6 olmak üzere toplam 89 şüpheli gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyor."

2'Sİ FETÖ ÜYESİ

ÖTE yandan yurt dışına kaçmaya çalışan 3 terörist sınırda yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada yurt dışına kaçmaya çalışan 3 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin FETÖ, 1'inin de PKK üyesi olduğu belirlendi.