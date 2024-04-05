  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Bahar alerjisine karşı polenlere dikkat

Bahar alerjisine karşı polenlere dikkat

HABER MERKEZİ
Bahar alerjisine karşı polenlere dikkat
İzmir Şehir Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Bölümü'nden Uzman Dr. Döne Gülçin Unutmaz Erkaya, bahar alerjileri ve polenlerle ilgili hasta şikayetlerinin arttığını söyledi. Polen alerjisi için alerjenden kaçınmak gerektiğini belirten Dr. Erkaya, "Polenin yoğun olduğu saatlerde ve dönemlerde mümkünse dışarıya çıkılmamalıdır. Özellikle sabah saatlerinde rüzgar olur. Güneş doğarken 05.00 ile 09.00 saatlerinde polenlerin uçuşması daha yoğundur. Çıkılması gerekiyorsa, bağ bahçeye gidilecekse koruyucu ekipman kullanılmalıdır" dedi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA