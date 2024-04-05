Bahar alerjisine karşı polenlere dikkat

İzmir Şehir Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Bölümü'nden Uzman Dr. Döne Gülçin Unutmaz Erkaya, bahar alerjileri ve polenlerle ilgili hasta şikayetlerinin arttığını söyledi. Polen alerjisi için alerjenden kaçınmak gerektiğini belirten Dr. Erkaya, "Polenin yoğun olduğu saatlerde ve dönemlerde mümkünse dışarıya çıkılmamalıdır. Özellikle sabah saatlerinde rüzgar olur. Güneş doğarken 05.00 ile 09.00 saatlerinde polenlerin uçuşması daha yoğundur. Çıkılması gerekiyorsa, bağ bahçeye gidilecekse koruyucu ekipman kullanılmalıdır" dedi.