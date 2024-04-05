İzmir’in sakin köyüne hobi bahçesi tehdidi

Uzun yıllardır jeotermal enerji santrallerine verdiği mücadelelerle bilinen Seferihisar'ın Orhanlı köylülerinin başı bu sefer hobi bahçeleriyle dertte. Yüzlerce zeytin ve ahlat ağacının kesildiğini dile getiren Orhanlı sakinleri ekolojinin daha fazla tahribata uğramaması için kamu kurumlarını göreve çağırdı. İzmir'in Kemalpaşa, Buca, Menderes ve Torbalı başta olmak üzere pek çok ilçesinde mantar gibi çoğalan hobi bahçelerinin yeni durağı Seferihisar'ın Orhanlı Köyü oldu.

DAHA ÖNCE CEZA KESİLMİŞ

Köyün sınırları içerisinde yer alan ve tapuda tarım arazisi ve zeytinlik olarak kayıtlı olan iki parseli satın alan S.S Orhanlı Konut Yapı Kooperatifi'nin araziler üzerindeki zeytinlikleri ve ahlat ağaçlarını kestiği ve alanda iş makineleri ile düzleme çalışması yaptığı ileri sürüldü. Her biri 500 metrekarelik çitlerle çevrilmiş 186 alana bölünen parseller tek tek satışa çıkarıldığı öğrenildi. Tarım alanları parçalayarak hobi bahçesi adı altında yapılaşmaya açan uygulamaya karşı çıkan Orhanlı köylüleri durumu savcılığa, Tarım İl Müdürlüğü'ne ve Seferihisar Kaymakamlığı'na iletti. Edinilen bilgilere göre, kooperatife 6 milyon TL'lik ceza kesilse de alanda çalışmalar sürüyor. Tarım arazilerinin yeniden eski haline getirilmesini isteyen köylüler, "Önüne geçilmezse tüm vadinin hobi bahçeleri dolma riskinin olduğunu belirterek "Şu anda acilen kamu kurumları sürece müdahil olmalı, alanın boşaltılması ve alanın derhal eski haline getirilmesi gerekiyor. Türkiye'de bir hobi bahçeleri tekrar gündeme gelmemeli. Herhangi bir şekilde önüne geçilmezse, bir anda bütün vadiyi kaplayabilir" diye konuştu.

ÇOK BÜYÜK BİR RANT

Köyüler, "Buraları satın alan insanlar bilmedikleri için yöre halkı ve kamu kurumları ile ciddi sorunlar yaşıyorlar. Buna başından dur demek lazım. Elektriğini, suyu hazır hale getiriyorlar ve 'size ev yapabileceğiniz bir yer satıyoruz' diyorlar. Bunun herhangi bir tapusu da yok, kağıt üzerinde bir sözleşme yapıyorlar. Bu parseller üzerinden çok büyük bir rant elde ediyorlar" dedi.