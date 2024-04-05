Kişisel ihtiyaçlara göre performans sunuyor

Kişiselleştirilmiş performans etkisi için donanımlar artık daha yetenekli. Intel Arc grafik işleme birimi (GPU) ve entegre sinir işleme birimi (NPU) Intel AI Boost özellikleri sayesinde yapay zeka iş yükleri için etkili bilgi işlem yetenekleri sağlayarak kullanıcı deneyimini daha sürükleyici bir hale getiriyor. Intel Core Ultra 7 155H işlemci ile donatılmış olan ve Intel Evo Edition platformunu destekleyen Acer Swift Go 14, özel bir yapay zeka motoru olarak görev yapan Intel AI Boost ve yerleşik Intel Arc GPU sayesinde performans optimizasyonu, oyun veya içerik oluşturma için sürükleyici deneyimler sunuyor. Olağanüstü güç verimliliği ile yapay zeka destekli kaynakların da kilidini açan cihaz, anında uyanma, hızlı şarj ve 13 saatlik pil ömrü gibi gelişmiş performans ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. Intel Unison ile Windows 11 işletim sistemli olarak gelen dizüstü bilgisayar, tek bir ekranda dosya aktarımı, arama, mesajlaşma ve cihaz yönetimi için sorunsuz bir entegre deneyim oluşturmaya ilişkin Android veya iOS cihazlarla da eşleştirilebiliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ

Acer Swift Go 14'ün 1440p QHD web kamerası, cihazın sunduğu yapay zeka destekli teknolojilerle bir araya gelerek özellikle video konferanslar sırasında kullanıcıların en çok ihtiyaç duyduğu özellikleri kullanıma sunuyor. Acer PurifiedVoice teknolojisi istenmeyen arka plan gürültüleri ortadan kaldırılırken, Acer PurifiedView ile ise arka plan bulanıklaştırma, otomatik çerçeveleme ve bakış düzeltme özellikleriyle ekranda istenilen iyi görüntülerin elde edilmesi sağlanıyor. Cihazda kamera veya mikrofon kullanımı algılandığında, kendiliğinden açılan yeni Acer QuickPanel sayesinde video konferans çözümlerinin hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılması da sağlanıyor. Buna ek olarak, yeni Acer Alter- View, iki boyutlu (2D) görüntüleri birden fazla açıdan görüntülenebilen üç boyutlu (3D) efektlere sahip animasyonlu duvar kağıtlarına dönüştürmek için yapay zeka tarafından oluşturulan derinlik haritalarını kullanıyor. Üstelik de tüm bunları daha düşük güç tüketimi ile gerçekleştiren Swift Go 14, içerik üreticilerinin yayın kalitesini artırırken video konferansların daha iyi sonuç vermesini de sağlıyor. Windows'ta yer alan Copilot uygulaması çalışma, oluşturma ve oyun oynama süreçlerine yardımcı olma amacıyla yapay zekanın eşsiz potansiyelinden yararlanıyor. Görevleri hızlandırmak, sorunları azaltmak ve zamandan tasarruf etmek için tasarlanan Copilot, kişiselleştirilmiş yanıtlar, yeni fikirler ve görev yardımı da sağlayabiliyor. Copilot; Paint, Ekran Alıntısı Aracı, Fotoğraflar ve benzeri uygulamalarda sunulan diğer heyecan verici yapay zeka özelliklerinin yanı sıra bir web sayfasının özetlenmesine, e-posta oluşturulmasına, bilgisayar ayarlarının değiştirilmesine veya bir görüntü oluşturulmasına yardımcı olabiliyor.