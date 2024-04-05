MİT, PKK/YPJ Ayn El Arap sözde sorumlusu Sorhin Çele’yi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de düzenlediği operasyonla 2006 yılından bu yana güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemde yer alan PKK'nın kadın yapılanması YPJ'nin sözde Ayn El Arap sorumlusu Vahide Atalay etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün MİT operasyonlarından kurtulmak amacıyla yeni bir hedef şaşırtma taktiği geliştirdiği, parayla devşirdiği yerel halktan insanları örgüt üyesi gibi sahaya sürmeye çalıştığı öğrenildi. Bu planın MİT tarafından deşifre edildiği, operasyonlarında aralıksız devam ettiği öğrenildi.

2004 yılında örgüt üyeleri tarafından düzenlenen canlı kalkan eylemlerine katılan Vahide Atalay, 2006 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldıktan sonra 2006-2014 yılları arasında Irak'ta terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinde bulundu. 2014 yılında Suriye'ye geçerek Kamışlı, Ayn El Arap ve Rasulayn bölgelerinde silahlı faaliyet yürüten terörist, girdiği çatışmalarda yaralanması sonrasında yerel halktan örgüte katılım sağlama faaliyetlerine başladı. 2022 yılından itibaren Ayn El Arap YPJ sözde sorumlusu olarak görev alan terörist, MİT'in hedef listesinde aranıyordu. Saha ajanlarının yaptığı çalışmalar sonrasında örgütün Suriye'deki kadın yapılanması YPJ içinde önemli bir konumda bulunan teröristin yeri tespit edildi. Ayn El Arap'ta düzenlenen nokta operasyonun ardından terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'DAN HEDEF ŞAŞIRTMA TAKTİĞİ

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesinde PKK'ya düzenlediği başarılı operasyonların ardından örgütün "hedef şaşırtma" taktiği uygulamaya çalıştığı ortaya çıktı. PKK üyelerinin Ayn El Arap'ta yerel halktan paralı unsur devşirip, onları sahada görünür kılmaya başladığı, bu sayede Irak'tan gelen örgüt kadrolarını da gizleme çabasına girdiği tespit edildi. Ancak örgütün planının MİT tarafından deşifre edildiği, operasyonlara da engel olmadığı belirtildi.