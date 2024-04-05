  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem MSB'den açıklama geldi: Vatandaşlık görevleri

MSB'den açıklama geldi: Vatandaşlık görevleri

HABER MERKEZİ
MSB’den açıklama geldi: Vatandaşlık görevleri

MSB'DEN askerlerin oy kullanmasına ilişkin açıklama geldi. MSB kaynakları, oy kullanan asker görüntüleriyle ilgili, "Profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden personel vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yerine getirir" ifadelerini kullandı.

PROFESYONEL ASKERLER

Bakanlık kaynakları, seçimlerde bazı askerlerin toplu olarak oy kullandığı görüntülere ilişkin olarak şunları söyledi: "18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Anayasamız ve ilgili mevzuat kapsamında silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler oy kullanamazlar. Belirtilen statülerdeki personel dışında kalan profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden diğer personel ise vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yürürlükteki mevzuat esasları kapsamında yerine getirmektedir."

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA