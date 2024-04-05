Özel Sağlık’ta VNOTES cerrahisi eğitimi

Özel Sağlık Hastanesi Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Merkezi bünyesinde ağrısız ve izsiz VNOTES tedavi yönteminin teorik ve uygulamalı eğitimi verildi.Op. Dr. Gülçin Çetin Uysal ve Op. Dr. Gayem İnayet Çelik, hastanenin konferans salonunda V-NOTES tedavisine ilişkin eğitime katılan doktorlara bilgiler verdi. Teorik eğitim sonrası Op. Dr. Uysal ve Op. Dr. Çelik ile birlikte uygulamalı olarak V-NOTES tedavisi yapıldı. Op. Dr. Gülçin Çetin Uysal "Yara izi olmayan bu ameliyat tipi, kozmetik problemlere yol açmadığı için özellikle kadınlar tarafından sıkça tercih edilmektedir" dedi.

HASTALARA İYİ BİR ALTERNATİF

V-Notes tedavisinin hastalara avantaj sağladığını vurgulayan Op. Dr. Uysal ve Op. Dr. Çelik Ameliyatların hem psikolojik hem de sosyal stresi göz önüne alındığında VNOTES kadın hastalıkları ameliyatları için iyi bir tercihtir. Uygun teknoloji ve deneyimli ekiplerle VNOTES cerrahisi hastalar için iyi bir alternatiftir" değerlendirmesinde bulundular.