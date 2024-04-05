Özel’den İzmir’e talimatlar ve uyarılar geldi: Belediye başkanları örgütün amiri değildir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da bir dizi programa katılmak için havayolu ile İzmir'e geldi. Özel, Adnan Menderes Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. "Bundan sonra İzmir hak ettiğini alacak" diyen Özel, "İzmir Türkiye ile değil dünyanın sayılı kentleriyle yarışacak bir vizyona kavuşmalıdır. Birbirini düşman görmeyen bir takıma, örgütü dizayn etmeyen, İzmir'i dünya kenti yapmak isteyen bu arkadaşlarıma inanıyorum" diye konuştu.

DENGE OLMALI

ÖRGÜTE çağrı da yapan Özel, "Elbette örgüt-belediye ilişkisi önemlidir. Fakat ne belediyeler örgütün yöneteceği kurumlardır ne de belediye başkanları örgütümüzün amiridir. Örgütbelediye dengesini doğru kuran, örgütüne hakkıyla sahip çıkan belediye başkanına sonuna kadar ben de sahip çıkacağım. Bu seçimin kazandırdığı özgüvenle bir tane AK Parti'liyi üzersek, bir tane MHP'liyi üzersek yanlışların en büyüğünü yapmış oluruz. Biz milletimizden bir kredi aldık. Bu bir yatırım kredisidir" dedi.