Tekrar eden işleri robotlar çözüyor

Boltas, teknoloji ve bilişim altyapısına yönelik yatırımlarını artırıyor. Şirket, Ar-Ge departmanı ile süreç geliştirici, verimlilik artırıcı projeler, yazılımlar ve uygulamalar üretiyor. Boltas Teknoloji ve Ar-Ge Direktörü & İcra Kurulu Üyesi Harun Özdemir, verimlilik artışı ve müşterilerine daha iyi izlenebilirlik sağlamak için son 2 yıldır teknoloji altyapılarını daha da güçlendirdiklerini belirtti. Bu alandaki yatırımlarının zaten uzun süredir devam ettiğini anlatan Özdemir, 3 Yıllık Stratejik Plan kapsamında geçen yıl ise önemli sonuçlar aldıklarını söyledi. Özdemir, "2023 yılında Robotik Süreç ve Otomasyon konusunda önemli yatırımlar gerçekleştirdik. UiPath iş birliği ile iki robotu devreye aldık. Tekrar eden işlerimizi ciddi anlamda ekiplerden robotlara aktarabildik. Altyapı servis sağlayıcılarımız ile iş ortaklarımız arasındaki veri girişi ve iletişimini robotlarımız yürütüyor. Servislerimize ait tüm süreçlerde, kritik dokümanlarımızın sistemlere aktarılması, bağlantılı operasyonların otomatik tetiklenmesi ve yürütülmesi hem verimlilik hem de hızlı iletişim sağlıyor." diye konuştu. Altyapılarında önemli iyileştirmeler yaptıklarını vurgulayan Özdemir, geniş kapsamlı izlenebilirlik ve tahmini varış bildirimlerini sağlıklı şekilde yapabilecek bir sistem oluşturduklarını ifade etti.