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Yunanistan adaları için kapıda vize

SUAT SALGIN
Yunanistan adaları için kapıda vize
Türk vatandaşları için Yunanistan'a bağlı Ege'deki adalara yönelik 'Kapıda Vize' uygulaması başladı. 1 Nisan'dan itibaren başlayan kapıda vize uygulaması ile Türk turistler Schengen vizesine başvuruda bulunmalarına gerek kalmadan adaları ziyaret edebilecekleri öğrenildi. Uygulamanın hayata geçmesi Ege'nin iki yakasındaki turizmciler tarafından da olumlu karşılandı. Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi Ali Jale, kapıda vize uygulamasının en fazla 1 hafta ile sınırlı olduğunu söyledi.
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