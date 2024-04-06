Ege’de bayram trafiği

Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler dün itibariyle tatil yolculuklarına başladı. Turistik iller başta olmak üzere yollarda yoğunluk yaşandı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden İzmir, Muğla ve Aydın'daki konaklama tesisleri, Ramazan bayramı süresince büyük yoğunluk yaşayacak.

Tatil yolculuğuna otobüsle çıkmak isteyenler de otogarları hareketlendirdi.

İZMİR'DE YER KALMADI

Sahilleri, kumu ve güneşiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken İzmir'in Çeşme ilçesi, bayram tatili için büyük ilgi gördü. Tatilin 9 güne uzamasıyla rezervasyonların hız kazandığı ilçede, otellerdeki bayram doluluk oranı yüzde 70'lerin üzerine çıkarken birkaç gün içinde bu oranın daha da artması bekleniyor. Kuşadası'nda da bayram tatili nedeniyle sezon öncesinde hareketlilik görülüyor. İlçede bayram dolayısıyla rezervasyon yüzde 90'lara ulaştı. İki ilçeye otomobilleriyle giden vatandaşlar, trafik yoğunluğunu adeta ikiye katladı. Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Özden, bayram tatilinin 9 gün olmasının da sektöre olumlu yansıdığını vurguladı. İç pazarda bayramda görülen hareketliliğin yaz sezonunda da yaşanacağına inandığını belirten Özden, "Hem İngiliz pazarı hem Alman pazarı hem diğer Polonya ve Balkan ülkelerinde rezervasyonları iyi. Yerli pazarın indirimleri, erken rezervasyonları kaçırmaması lazım. Bayramı otellerimiz dolu geçirecek" dedi.

Havaalanlarında da benzer manzaralar görüldü.

MARMARİS'E AKIN VAR

En popüler tatil kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde otellerde doluluk oranları artarken, kente giriş yapılan yollarda konvoylar oluştu. Turizmciler tatilin uzamasından yana memnuniyetlerini dile getirerek erken rezervasyonların devam ettiğini belirtti. Doluluk oranlarının yüzde 60-70 bandında olduğu ifade eden turizmciler, 2024 sezonunun çok iyi başladığını dile getirdi. Turizm Bakanlığı'nın 2024 turizm hedefleri doğrultusunda 2024'te 60 milyon turist, 60 milyar dolar turizm geliri hedefleniyor.