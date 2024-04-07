Bayram yolunda acı bilanço: İlk günde 651 trafik kazası

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk gününde 651 trafik kazasının meydana geldiğini ve 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde yollarda alınan önlemler ve denetimler için sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bayram tatilinin 1. günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1047 vatandaşımız ise yaralandı."