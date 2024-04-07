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Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri...Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyuruldu.

DHA
Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm gücümüzle mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi.

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