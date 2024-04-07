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Personel alım sonuçları açıklandı! 8 bin kişi alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 bin personel alımı sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyurdu.

İHA
Personel alım sonuçları açıklandı! 8 bin kişi alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 bin personel alımı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 8 bin personel alımı sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Bakan Göktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 8 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarını söz verdiğimiz gibi bayramdan önce açıkladık. Sonuçlara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda 'Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' anlayışıyla hep birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyük ailemize hoş geldiniz."

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