AK Parti’de seçim muhasebesi: 22 il detaylı incelenecek

Yerel seçimlerin ardından sonuçların hızla analizi için vakit kaybetmeyen AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim sonrası yapılan ilk MYK'da seçim sonuçlarının nedenlerinin araştırılması için bir kurul oluşturulması talimatını verdi.

Erdoğan ayrıca, kısa sürede bir rapor hazırlanıp kendisine sunulmasını istedi. Bu doğrultuda yeniden 81 ilde sahaya inecek olan AK Parti, büyükşehir, il, ilçe ve belde fark etmeksizin buralarda seçmenin kendisine neden oy vermediğine dair yaklaşık 40 soruluk bir anket çalışması yürütecek.

Bunun yanı sıra Cumhur İttifakının yarıştığı iller de yakın markaja alındı. AK Parti ve MHP 31 Mart seçimlerinde 22 ilde yarıştı. Kıl payı oy kayıpları nedeniyle 22 ilin MHP ve AK Parti'nin kendi adaylarıyla yarıştıkları Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat'ta CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin aradan çıkarak seçimleri kazandığı görüldü.

Bu durum Başkan Erdoğan'ın dikkatini çekti. Kurmaylarına seçim sonuçlarıyla ilgili kapsamlı bir analiz hazırlamalarını isteyen Erdoğan'ın bu 4 il için özel çalışma talimatı verdiği öğrenildi.

AK PARTİ'NİN İLLERİ 14'TEN 6'YA DÜŞTÜ

AK Parti, 31 Mart seçimlerinde 28'i büyükşehir olmak üzere 74 belediye başkan adayı çıkardı. Cumhur, "Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat olmak üzere toplam 22 şehirde yarıştı.

Seçimlerde AK Parti, 22 ilde Aksaray, Bayburt, Düzce, Elazığ, Isparta ve Niğde'yi kazandı. kazandı. 2019 seçimlerinde bu 22 ilden 14'ü AK Parti tarafından yönetilen belediyelerdi. AK Parti, bu illerde yaşanan oy kayıplarına odaklandı.

RAPOR ERDOĞAN'A SUNULACAK

2024 seçimlerinde yaşanan oy kayıplarının nedenleri en ince ayrıntısına kadar irdeleniyor. AK Parti, 81 ilin büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyeleri olmak üzere tüm seçim çevrelerinde seçmenin başta kendileri ve Cumhur İttifakına neden oy vermediğini araştıracak.

Bu amaçla 40 soruluk bir anket çalışması yürütülecek. Vatandaşlara, 'Beklentiniz neler?', 'AK Parti belediyesinden memnun muydunuz?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak. Anketler çalışma kurullarında değerlendirilip, Başkan Erdoğan'a rapor halinde sunulacak.

OY KAYIPLARININ NEDENLERİ NELER?

AK Parti, Cumhur İttifakı ortağı MHP ile 22 ilde yarıştığı şehirleri de yakın markaja alacak. Özellikle Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat illeri detaylı incelenecek.

2019 seçimlerinde MHP'nin yönetiminde olup CHP'ye geçen Kütahya, AK Parti'nin yönetiminde olup CHP'ye geçen Kilis, MHP'nin yönetiminde olup yıllar sonra CHP'ye giden Amasya ve AK Parti tarafından yönetilen ve son seçimde YRP'nin kazandığı Yozgat ili detaylı olarak incelenecek.

Seçmen bu illerde neden tercihini Cumhurdan yana kullanmadı sorusuna yanıt aranacak. Seçmenin tercihinin değişmesinin nedeni gösterilen adayda mı, sandığa gitmeyen seçmen mi, ekonomik gelişmeler mi ya da her iki partinin de bu şehirlerde aday göstermesi mi soruları sorulacak.