Bayram kazalarında acı bilanço: 9 ölü

Bayram tatiline gitmek isteyenler yollara düşmeye başladı. Yolların kalabalıklaşmasıyla birlikte kazalar da oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatili için yolculukların başladığını, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin gerekli önlemleri aldığını, denetimleri hassasiyetle sürdürdüğünü kaydetti.

BAKANDAN SÜRÜCÜLERE UYARI

Yerlikaya, "Bayram tatilinin 1'inci günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 47 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. Sürücüleri uyaran Bakan Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

AİLE YOK OLDU

Bayram tatili için Malatya'ya giden bir ailenin içinde bulunduğu otomobil, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kamyonla çarpıştı. Sürücü Batuhan Akar'ın kontrolünden çıkan otomobil, yolun karşı şeridine geçip İ.H.Y. idaresindeki kamyonla çarpıştı. Otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Halime, oğlu Tunahan (7) ile kızı Umay (3) kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Batuhan Akar'ın Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Ailenin bayram tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan Malatya'ya gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi. Kamyon şoförü gözaltına alındı.