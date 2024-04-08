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‘Mahzen 26’ operasyonu: ‘Canık Çetesi’ çökertildi

HABER MERKEZİ
‘Mahzen 26’ operasyonu: ‘Canık Çetesi’ çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te düzenlenen 'Mahzen-26' operasyonunda 'Canık Çetesi' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşı Ahmet Canık'ın da aralarında bulunduğu 21 şüphelinin yakalandığını, 20'sinin tutuklandığını duyurdu. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ile çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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