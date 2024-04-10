Başkan Erdoğan Mehmetçik ile telefonda bayramlaştı

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, bayram namazını beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Şanlıurfa'da Mevlid-i Halil Camisi'nde kıldı. Namazın ardından camideki vatandaşlarla ve dışarıda görev yapan polislerle bayramlaşan Bakan Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi daha sonra Şanlıurfa Kışla Gazinosuna geçti. Burada çocuklar tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, onlara bayram hediyeleri vererek yakından ilgilendi.Bakan Yaşar Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında Mehmetçiklerimizle bir araya gelerek onlarla bayramlaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA MEHMETÇİKLERİN BAYRAMINI KUTLADI

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mehmetçiklerle buluşmasında telefonla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Mehmetçiklerimizle görüştürdü. Telefonda Mehmetçiklerimizin bayramını tebrik eden Başkan Erdoğan şunları söyledi:

MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

"Tüm Komuta Kademesi'ndeki kardeşlerime, Mehmetçiklerimize özellikle en kalbî duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ve Ramazan Bayramı'nın tüm milletimize hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Ve bizler gerek Mehmetçiklerimiz, gerek Komuta Kademesi hepsiyle teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz. Gerek sınırda gerek sınır ötesinde bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir. Tekrar bayramınızı tebrik ediyor ve en kısa zamanda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum."