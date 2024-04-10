Bayram tatilinde acı bilanço

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatili boyunca hız denetimlerinin radar ile geceleri de sürdüğünü, 24 saat esasına göre kontrollerin devam edeceğini vurguladı. Yerlikaya, bayram tatilinin sadece 3'üncü gününde, ülke çapında 615 trafik kazası meydana geldiğini dile getirdi.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Bakan Yerlikaya, 360 bin 495 aracın denetlendiğini, 20 bin 142 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 830 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını aktardı. Bayram tatilinin, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi'yi kapsayan ilk 3 gününde ise bin 838 trafik kazasının meydana geldiğini kaydeden Yerlikaya, bu kazalarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 912 kişinin de yaralandığını belirtti. Yerlikaya, "Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım" diye konuştu.

Aydın'da bayramlaşmaya giden ailenin aracı refüje çarptı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Söz konusu kazalarda biri de Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana geldi. Yakınlarıyla bayramlaşmaya giden bir aile adeta ölümden döndü. Denizli'den Aydın'ın Nazilli ilçesindeki yakınlarının yanına bayramlaşmak için yola çıkan Erdem Oğuz idaresindeki otomobilin önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu otomobil orta refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle araçta sıkışan aileyi itfaiye ekipleri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan Erdem Oğuz, eşi Rukiye Oğuz ile çocukları M.O ve N.O ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'daki kazada 4 kişi yaralandı.

AŞIRI HIZ TAKLA ATTIRDI

Afyonkarahisar'da da kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kaza, Dinar ilçesi Dikici köyü yakınlarında meydana geldi. U.B., yönetimindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile M.N.K. (7) isimli çocuğu hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.