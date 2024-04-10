Bayramda her ikrama ‘evet’ demeyin

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Fonksiyonel Tıp Ünitesi bölümü Beslenme ve Diyet Uzmanı Sıla Yeşilyaprak, Ramazan Bayramı'nda tatlı tüketimi konusunda önemli uyarılarda bulundu. Yeşilyaprak, "Ayıp olacak düşüncesiyle misafirlikte ikram edilen her şeyi yememeli ve hayır demeyi bilmeliyiz. Porsiyonları en az 20 dakikada tüketmek kan şekerinin birden yükselmesine engel olacaktır" dedi.

KAN ŞEKERİNİZE DİKKAT

Sıla Yeşilyaprak, "Ramazan sonrasında hemen 3 öğün yeme alışkanlığına dönmek doğru değil. Ramazan ayında günde ortalama 13 saat oruç tutuldu. Bu uzun bir süre ve vücudumuz buna alıştı. O yüzden bu süreç sonrası sindirim enzimlerimizin dinlenmesi için vücudumuza vakit tanımalıyız. Bu sebeple 3 öğün yemek sistemi yerine en az 15 dakika süren iki öğünlük beslenme düzenini benimseyebiliriz" dedi. Tatlı yedikten hemen sonra su içilmesini de önermeyen Yeşilyaprak, "Yükselen kan şekeri su içerseniz daha fazla yükselecektir ve bu durum da şeker hastalığına olan yatkınlığınızı artıracaktır" diye konuştu. Kahvaltı öğününe de değinen Yeşilyaprak, "Gün içinde birçok şey tüketeceğim' düşüncesiyle kahvaltı yapmamak. Bu çok büyük bir hata. Kahvaltıyı atlayıp bolca tatlı tüketirsek kan şekeri dalgalanmalarına sebep olabilir. Bu da daha fazla tatlı yemek eğilimi de artacaktır" ifadelerini kullandı.