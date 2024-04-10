“İşine sahip çıkan her çalışanla yola devam edeceğiz”

İzmir Menemen Belediyesi'nin 31 Mart seçimleri sonrası ilk toplantısı, Belediye Başkanı Aydın Pehlivan yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis'te başkan vekilleri, encümen üyeleri ve komisyon üyeleri, oybirliğiyle seçildi. Faaliyet raporu, oy çokluğunda meclisten geçti. Dilek ve temenniler bölümünde ortaya atılan personele mobbing uygulandığı iddiaları Başkan Pehlivan ve Grup Sözcüsü Kişili tarafından reddedildi. Pehlivan, "İşine sahip çıkan herkesle yola devam edeceğiz" dedi

BAŞKAN VEKİLİ UYSAL OLDU

Toplantıda ayrıca 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü. AK Parti Grup Sözcüsü Dilaver Kişili, AK Parti Grup Başkanvekilliğine Feyzullah Ergin getirildiğini duyurdu. Necati Başar Eryılmaz da CHP Grup Başkanvekili oldu. Meclis Başkan vekilliğine AK Partili Feyzullah Ergin, 2. Başkanvekilliğine ise Ferhat Uysal getirildi. Katip üyeler de AK Partili Safiye İrem İncesu ve Efe Kahvecioğlu oldu. Encümen üyeleri AK Partili Feyzullah Ergin, Mehmet Ali Yıldırım ve Yetkin Yıldız, bir yıllığına encümen üyeliklerine getirildi. Komisyon üyeliklerinin bir yıllığına seçilmesi ve üç asil, iki de yedek isimlerden oluşması meclis kararıyla belirlenirken, komisyonlara CHP'li hiçbir Meclis üyesi giremedi. Komisyonlar AK Parti ve MHP'li isimlerden oluştu.