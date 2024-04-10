İsrail’e ihracat kısıtlaması! Başkan Erdoğan: Yardımlar Gazze’ye ulaşana kadar sürecek

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan; AK Parti Bursa İl Başkanlığı bayramlaşma programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Filistin üzerinden kendisi ve hükümeti hedef alanlara sert tepki gösteren Erdoğan, "Ülkedeki istismarcılar görmese de Gazze'deki masumlar görüyor." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Filistin halkı bayramı da hüzünle geçiriyor. 6 ayda bombalanan, şehit olan 34 bin kardeşimizin acısı yüreğimizi dağlıyor. Gazzeli kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Bugüne kadar olduğu gibi Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dik duruşu yok sayanları Allah'a havale ediyorum. Türkiye Gazze'deki zulmün durması için elinden geleni yaptı, yapıyor. Bugüne kadar bölgeye gönderdiğimiz 45 tonluk yardımla en fazla yardım yapan 2. ülke olduk. İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık. Bu tedbirlere devam edeceğiz. Tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi yerine getireceğiz. Mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız. Seçim sürecini alnımızın akı ile geride bıraktık. 31 Mart seçim sonuçlarının ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

MHP'li kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Seçim sonucu elbette ayrı bir değerlendirme konusu. Miletin sandıkta verdiği mesajları okuyup analiz ediyoruz. MYK'da bunun ilk adımını attık. Halkayı genişleterek istişarelere devam edeceğiz.

Sandıkta verilen mesajları detaylıca inceliyoruz. Siyaset yolculuğumuzu aynı şekilde sürdüreceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu süreçten güçlenerek çıkacak. Kendimizi yenileme konusunda her zaman farkımızı ortaya koyduk. AK Parti bundan güçlenerek çıkacaktır. Sizlerden de tefrikaya düşmemenizi, fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum. Rabbim birlikteliğimizi daim eylesin.