Kabristanlarda bayram ziyareti yoğunluğu

Ramazan Bayramı öncesi binlerce vatandaş kabristanlarda yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Kabir ziyaretleri yapan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Mezarların başında dua eden vatandaşlar temizledikleri kabristanların bakımlarını da yaptı. Bazıları da mezarlıklara ekilen çiçekleri suladı.

"BÜYÜKLERİMİZİ ZİYARET ETTİK"

Yakınlarının kabrini ziyaret eden Ramazan Erdem (35), "Geçmişleri ziyaret ettik. Dedemizi, anneannemizi üzerimize düşeni yaptık. Şimdi de bayram alışverişine çıkacağız. Hayata ve mücadeleye devam ediyoruz. Allah herkese imanlı yaşamayı nasip etsin. Vatanımıza milletimize barış huzur, dünyaya barış huzur ve Filistin'deki kardeşlerimize Allah kolaylık versin" dedi. Yakınlarının kabirlerini ziyaret eden Kadir Darılmaz ise "Kabristanımıza geldik. Dedelerimizi, büyüklerimizi, annelerimizi, babalarımızı, hısımlarımızı ziyaret ettik. Hüzünlü geçiyor bayram günlerimiz, iki rekat namaz kılıp gideceğiz" diye konuştu.