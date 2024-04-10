Yangında ağır yaralanan kardeşler sağlığına kavuştu

Muğla'daki evlerinde çıkan yangın nedeniyle vücutlarında yanık oluşan ve entübe halde İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen 3 ve 5 yaşındaki kardeşler, sağlıklarına kavuştu. Dalaman'da yaklaşık 1 ay önce Mustafa ve Gülcan Eskicioğlu çiftinin evinde çıkan yangında dumana maruz kalan ve vücutlarında yanıklar oluşan çocukları 5 yaşındaki Muhammet ve 3 yaşındaki Zeynep, ağır yaralı halde Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BULUNDUĞUNDA NABZI YOKTU

Entübe edilen kardeşler, ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Akciğerleri temizlenen kardeşler, yanık tedavi merkezinde uygulanan tedavilerle yeniden sağlıklarına kavuştu. Eşinin işte olduğu, kendisinin de en büyük çocuklarını okula götürdüğü sırada evlerinde yangın çıktığını belirten anne Gülcan Eskicioğlu, iki çocuğunun alevler arasında kaldığını söyledi. Çocuklarını kurtarmak için yanan eve girdiğini anlatan Eskicioğlu, uyku halinde bulduğunu ifade etti. Eskicioğlu, çocuklarının iyileşmesinin bir mucize olduğunu belirterek, "Oğlumu ilk bulduğum anda nabzı yoktu. Korumak amaçlı kızımın üstüne kapanmıştı. Bilinçleri kapalıydı, sadece kızımın sesi çıkıyordu, oğlumda böyle bir şey yoktu" dedi. Bu süreçte çocuklarını kaybetme korkusu yaşadığını dile getiren Eskicioğlu, hastane çalışanlarının çocukları için seferber olduğunu anlattı. Anne Eskicioğlu, tedavi sayesinde çocuklarının sağlığına kavuştuğunu aktararak, "Allah'ıma şükürler olsun gayet iyi ve mutlular. 14 gün içinde ayağa kalktı oğlum" diye konuştu. Baba Mustafa Eskicioğlu da çocuklarının hastanede ikinci hayatlarına kavuştuğunu söyledi.