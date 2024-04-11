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Annenin sağlık feryadı: Yalvarırım beni kurtarın

HABER MERKEZİ
Annenin sağlık feryadı: Yalvarırım beni kurtarın
Evli ve 5 çocuk annesi Aysel Dönmez (54), mücadele ettiği "fil hastalığı" nedeniyle 250 kiloya ulaştı. 8 yıldır evinde hapis hayatı yaşadığını belirten Dönmez, " Evden çıkamaz oldum yürüyemiyorum bir tekerlekli sandalyem bile yok ne olur bana yardım edin, bu Ramazan Bayramı'nda da dışarı çıkamadım bir çıksam dünyalar benim olacaktı. Lütfen artık yüzümü güldürün" dedi. Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde eşi İbrahim Dönmez ile yaşayan evli ve 5 çocuk annesi Aysel Dönmez, 2016 yılında halk arasında "fil hastalığı" olarak bilinen lenf ödeme hastalığına yakalandı. Geçen 8 yılda 250 kiloya ulaşan Dönmez, evden çıkamaz hale geldi. Yürümekte zorlanan ve eve mahkum olan Dönmez, aşırı kilosunun yanı sıra diyabet, tansiyon ve kalp rahatsızlıkları bulunduğunu belirtip, zor bir yaşam sürdüğünü dile getirdi. Engelli maaşı aldığını, eşinin de malulen emekli olduğunu belirten Dönmez, kilo verip eski sağlığına kavuşmak istediğini ancak bir türlü hastalığı yenemediğini söyleyerek yardım istedi.
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