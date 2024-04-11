Bayramda en iyi hediye Kızılay’a kan bağışı

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, Bayram için 'kan' uyarısı yaparak, "Ramazan bayramında en güzel hediye, tanımadığınız insanlara kanınızla vereceğiniz hayat olacaktır" dedi. Kan stoklarının bayram öncesi kritik seviyeye yaklaştığını Ramazan ayından çıkmamızın ardından uyarı verdiğini belirten Dolaş, en çok kan ihtiyacının 0 pozitif, A pozitif ve B pozitif gruplarında olduğunu hatırlatarak, bu grupta yer alan bağışçılara acil çağrıda bulundu. Ege Bölge Kan Merkezi olarak İzmir, Aydın ve Manisa'da 95 hastanenin kan ihtiyacını karşıladığımız unutulmamalı diyen Dolaş, "kritik stok seviyesi, değişken bir şeydir. Ama bizim almamız gereken günlük kan bağışının bin 500'ün altına düşmemesi gerekiyor ki, kritik seviyenin üstünde olabilelim. Günlük kan bağışı sayısında bazen 700'e düşüyoruz, bazen bini buluyor. Hafta sonları kan bağışı sayısı daha da düşüyor, hele hele bayram öncesi bir yerlere gitme telaşından dolayı bir hayli azalıyor. Böyle giderse bayram içinde 500 bağışa düşebilir ki bu da sıkıntının çok daha büyümesi anlamına gelir" diye konuştu.

BAYRAM SONRASINA BIRAKMAYIN

'Kan bağışı yapmayı bayram sonrasına bırakmayın, hemen gelin kan verin diyen' Dr. Dolaş, "Ramazan ayı ve 9 günlük tatil nedeniyle özellikle bu gruplarda ciddi sıkıntı yaşanması durumu var. Bu bayramda en güzel hediye, tanımadığınız insanlara kanınızla vereceğiniz hayat olacaktır. Bir zamanlar siyah beyaz televizyonlar döneminde elimizden hiç eksiltmediğimiz o büyük radyolardan duyduğumuz 'Değerli dinleyeciler, Dikkat dikkat... Sıfır grubu pozitif kan aranıyor' anonsu, bugün yeni bir boyut kazandı" dedi. Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da kan stoklarının eridiğini, özellikle çok sayıda yurttaşın yer aldığı gruplar olan Sıfır, A ve B pozitif tip kana ihtiyacın fazla olduğunu duyurdu. Türk Kızılay Kan Hizmetleri Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, Sıfır, A ve B pozitif kan grubuna mensup bağışçıların, bağışlarını yapmak için bayram sonrasını beklememesini, hemen bağışta bulanarak bu gruplara ait kan ihtiyaçlarında sıkıntı yaşanmasına engel olunmasını istedi.