Erdoğan 12 yıl sonra Irak’a gidiyor

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim maratonunun ardından diplomasi trafiğine kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz süreçte özellikle Körfez ülkeleri ve Yunanistan başta olmak üzere komşularla yeni bir dönem başlatan Türkiye, bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. Terörle mücadele konusunda ise güney komşuları önem arz ediyor. Bu kapsamda nisan ayı sonunda tarihi bir ziyaret gerçekleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ay sonunda Irak'a resmi ziyarette bulunacak. En son 12 yıl önce başbakanlık döneminde Irak'ı ziyaret eden Erdoğan'ın gündeminde en önemli başlık ise terörle mücadele olacak. Erdoğan'ın temaslarında terörle mücadele konusu tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılacak.