Heniyye’nin ailesinden ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi

HAMAS, İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 3 torununun hayatını kaybettiğini bildirilmişti. Hamas yaptığı yazılı açıklamada Heniyye'nin bir torununun daha söz konusu saldırıda yaşamını yitirdiğini açıkladı. Açıklamada, Heniyye'nin ailesinin, kamp sakinleri ve yakınlarının bayramını kutlamak için dolaştıkları aracın hedef alınması sonucu içerisindekilerin tamamının öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Heniyye'nin yakınları, kılınan cenaze namazının ardından Eş-Şati Mülteci Kampı'nda defnedildi

HAYATLARINI FEDA ETTİLER

RAMAZAN Bayramı'nın ilk günü Şati Mülteci Kampı'nda "hain ve korkakça" düzenlenen saldırıda, Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli çocukları ile Muna, Amal, Halid ve Rezzan isimli torunlarının hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin Filistin halkıyla aynı cephede yer aldığı; Heniyye ailesinden daha önce öldürülen yaklaşık 60 kişinin yanı sıra "Aksa Tufanı"nda yaşamlarını yitirenlerin saflarına katıldıkları belirtildi. Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiklerini" söylemişti.