Terör örgütünün hareket kabiliyeti bitme noktasında

MİLLÎ Savunma Bakanı Yaşar Güler, yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu ve artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına geldiğini söyledi. Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile gittiği Şanlıurfa'da bayramlaşma sonrası toplantı gerçekleştirdi

HER YERE AYAK BASILIYOR

BAKAN Güler burada, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen video telekonferans toplantısında, yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan birliklerin komutanlarına seslendi. Güler, "Küresel ve bölgesel düzeyde kritik gelişmelerin yaşandığı bu hassas dönemde artan risk, tehdit ve tehlikeler karşısında ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak, hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş; artık, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına gelmiştir. Bunda bütün pay, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizle birlikte kahraman Mehmetçiklerimize aittir" ifadelerini kullandı.

Mavi ve Gök Vatan'da hak ve menfaatlerin korunmasına yönelik faaliyetlerin başarıyla sürdüğünü aktaran Güler, "Şu ana kadar büyük bir başarıyla sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi ve genişletilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacağız" dedi.

DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin bölgesinde ve dünyadaki seçkin ve saygın konumunu muhafaza edebilmesinde en önemli unsurun insan kaynağı olduğuna dikkat çeken Güler, "Siz kahraman silah arkadaşlarım da piramidin en üst çatısında yer alan komutanlar olarak ordumuzun öncüsü ve liderleri konumundasınız. İçinde bulunduğumuz savunma ve güvenlik ortamında her zamankinden daha dikkatli, uyanık olmak ve çok çalışmamız hayati önemi haizdir. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda, bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, Ülkemizin ve asil milletimizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.