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6 günün bilançosu: 48 ölü, 6184 yaralı

Bayramın ilk 6 günde toplam 3 bin 706 trafik kazası meydana geldi. 48 vatandaş hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ
6 günün bilançosu: 48 ölü, 6184 yaralı
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 6 gününde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin bilgi verdi. Bayram tatili için yurdun çeşitli illerine giden vatandaşların geri dönüş yolculuklarının başladığını, bundan dolayı da trafik yoğunluğunun tekrar artmaya başladığını vurgulayan Yerlikaya, şunları söyledi: "Bayramın ilk 6 gününde trafik kazalarında ise maalesef 48 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bayram tatilinin 6. günü 11 Nisan 2024 Perşembe gününde; 635 trafik kazası meydana geldi. 391 bin 472 araç denetlendi. İlk 6 günde toplam 3 bin 706 trafik kazası meydana geldi. 48 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 6 bin 184 vatandaşımız ise yaralandı."
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