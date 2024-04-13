Aile Bakanlığı’ndan koruma kalkanı

Dijital tehlikeler gün geçtikçe büyüyor.

Özellikle çocuklar için bazı tehlikeler içeren dijital ortamın tehlikelerine karşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önlemlerini gün geçtikçe artırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocukların dijital ortamda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikleri yakından takip ediyoruz. Bu doğrultuda çocukların sağlıklı gelişimini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen toplam 2 bin 54 içeriğe müdahale edildi" dedi. Bakan Göktaş, çocukların sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yetişmeleri için büyük özveriyle çalıştıklarını belirterek, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetleri bu çerçevede gerçekleştirdiklerini vurguladı.

RİSKLER BELİRLENİYOR

Çocuğun üstün yararı ilkesini benimseyerek, her birinin güvenli ortamlarda yaşamasını sağlayacak çalışmaları kararlı şekilde sürdürdüklerine dikkati çeken Göktaş, "Son yıllarda dijitalleşme ile çocuklarımız büyük risk altında. Bu kapsamda bakanlık bünyesinde oluşturduğumuz çalışma grupları ile çocukları dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri risklerden korurken, diğer yandan da çocuk dostu yayınları destekleyerek zararlı içeriklerle mücadele ediyoruz" diye konuştu.

ÖNLEYİCİ FAALİYETLER

Çocukların dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri riskleri tespit etmek, koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütmek amacıyla Sosyal Medya Çalışma Grubunun aktif şekilde görev aldığını belirten Göktaş, şunları kaydetti: "Çocukların dijital ortamda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikleri yakından takip ediyoruz.

Onların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek içeriklere yönelik hem kurumsal hem de kurumlar arası müdahale süreci yürütüyoruz. Müdahale sürecinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile iş birliği yapıyoruz.

Bu doğrultuda çocukların sağlıklı gelişimini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen toplam 2 bin 54 içeriğe müdahale edildi.

Buna ek olarak, riske maruz kaldığı tespit edilen çocuklara yönelik gerekli psikososyal desteği sağlıyoruz. İhtiyaç doğrultusunda sosyal hizmet müdahalesini de gerçekleştiriyoruz."

LİSTELER HAZIRLANIYOR

Göktaş, çocukların dijital ortamlardaki risklerden korunmasına yönelik yaptıkları çalışmaların yanı sıra psikososyal gelişimlerine katkı sağlaması için Çocuk Dostu Kitap Listesi hazırlayan bir çalışma grubunun da olduğunu bildirdi. Çocuk dostu yayınların desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele amacıyla uzmanlardan oluşan bu çalışma grubunun yol gösterici rol olduğunu ifade eden Göktaş, "Çocukların gelişimlerini destekleyecek nitelikteki kitaplardan yararlandırılmasını sağlamak ve kitap seçiminde ailelere ve çocuklara rehberlik olunması amacıyla 0-18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik basılı eserler oluşturduğumuz komisyon tarafından titizlikle inceleniyor" diye konuştu.

ÇOCUK DOSTU KİTAPLAR

Çalışma grubunca kitapların çocuğun merak duygusunu destekleme, yaşamda karşılaşacağı zorlukları aşmak için akılcı sorun çözme yolları kullanma, duygu sömürüsü içermeme, hayal ve düşünce gücünü geliştirme gibi özellikleri taşıyıp taşımadığının da dikkate alındığını aktaran Göktaş, "Komisyon tarafından çocuk kitapları listesine mart ayında 40 yeni yayın daha eklendi.

Böylece 2018 yılından bu yana çocuk dostu olarak önerdiğimiz kitap sayısı da 1638'e ulaştı" ifadesini kullandı.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN ŞEHİT ASLAN'IN BABA OCAĞI İÇİN TADİLAT TALİMATI

ÖTE yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın Niğde'deki baba ocağının tadilatını gerçekleştirecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın baba ocağının fiziki durumuna yönelik sosyal medyadaki paylaşımların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine şehidin evinin tadilatının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara başlandı. Ayrıca şehidin ailesinin, uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılacağı öğrenildi.