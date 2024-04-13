Başkan Erdoğan ittifaklarını yeniden konumlandırıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim sonrası 4 yıl seçimsiz geçecek süreçte hayata geçireceği iç ve dış politikalarda yeni açılımlar ve yeni ufuklar açmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki 4 yıllık sürecin en önemli başlığını Başkan Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı ve yeni Anayasa konusunda olası gelişmeler oluşturuyor. Başkan Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı adayı olursa ve seçilirse Demokrat Türkiye ve bölgesel güç küresel aktörlükte altın yıllar yaşanması söz konusu olacak.

Evet. Erdoğan'ın hukuken cumhurbaşkanlığı görevinin süreceği 2028 mayıs ayına kadar İÇ VE DIŞ İTTİFAKLARIN YENİDEN KONUMLANMASININ başlıklarına bakalım:

İÇ İTTİFAKLAR

Erdoğan Cumhur İttifakı tahkimatini sürdürecek. Bu tahkimatin iki sonucu önemli.

1. Yeni Anayasa boyutu, 2. 2026 ve sonrası TBMM'nin erken seçim durumunda kalınmasına yol açacak olması.

İki durumda da Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı adayı olur. Seçimi kazanırsa, DEMOKRAT TÜRKİYE VE BÖLGESEL GÜÇ KÜRESEL AKTÖRLÜK pozisyonu 2030'lu yıllara uzanacak demektir.

NATO 2030 STRATEJİSİNE DİKKATLE BAKINIZ

İyi Parti'nin yeni konumlanması dikkatle takip ediliyor.

Meral Akşener'in işareti ile Musavat Dervişoğlu genel başkan seçilirse yeni anayasa için aritmetik olumlu sonuç çıkacak.

İyi Parti Mansur Yavaş'ın partisi olabilir mi.... Koray Aydın veya Tolga Akalın genel başkan olursa Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda MİLLİYETÇİ BİR MEVZİ oluşmasına yol açılacak.

Bu gelişme CHP'li Ekrem İmamoğlu'na karşı CHP dışında Mansur Yavaş'lı milliyetçi mevzi inşası demektir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tecrübeli bir lider. İyi Parti'nin yeni konumlanmasını iyi okuyor. "Meral Akşener kalmalı.

Aday olanlar Akşener'in etrafında kenetlenmeli" diyor.

Çünkü İYİ Parti'nin bölünmesi istikrar açısından bazı riskler içeriyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için 2026'da erken seçim kavgalarını hızlanmasını sağlayabilir.

Bir diğer önemli husus, Başkan Erdoğan iki parti lideri DEM ve YENİDEN REFAH genel başkanları dışında diğer parti genel başkanları ile telefonla konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin önümüzdeki aylarda bölücü terör örgütü PKK YPG'ye karşı yapılacak radikal müdahaleler için DEM'le bayramlaşma olmaması bir mesaj. Fatih Erbakan'la görüşmeme AK Parti'yi kaybettirmeye bir karşı duruş mesajı veriliyor. İç siyasete de anlamlı mesajlar bunlar...

DIŞ İTTİFAKLAR

Başkan Erdoğan küresel düzen değişirken Türkiye'de ittifaklarını yeniden konumlandırıyor.

NATO aracılığıyla Batı'yla olan tarihsel bağları ve Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefleri, AB'nin kararsızlığı ve Amerika'nın değişen öncelikleri ışığında yeniden değerlendiriliyor.

Nitekim Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'ya gelecek.

Erdoğan Sisi beraberliği Doğu Akdeniz enerji denklemini değiştirecek özellikler taşıyor.

Başkan Erdoğan'ın 22 Nisan Irak seferi tarihsel kodlar içeriyor. PKK'NIN IRAK'TA TOPRAĞA GÖMÜLMESİ NİHAYETİNDE BASRA OVAKÖY KÜRESEL KORİDORUNUN GÜVENLİĞİ açısından uluslararası etkileri olacak.

Başkan Erdoğan 9 Mayıs Amerika seferi, Biden ile Mayıs'ta ve ardından 10 Temmuz'da NATO 75'inci yıl törenleri için ABD Başkanı BIDEN ile ikinci kez buluşması Irak, Suriye, Doğu Akdeniz politikaları açısından tarihsel sonuçlara yol açacak.

SONUÇ

Başkan Erdoğan'ın Batı hamleleri sürerken Türkiye'nin Rusya ve Çin'le ilişkileri hem ekonomik hem de askeri açıdan giderek daha önemli hale gelecek.

360 dereceli Türk dış politikası için önümüzde 4 altın yıl var.

2028 veya öncesinde Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı adayı olursa ve seçimi kazanırsa DEMOKRAT TÜRKİYE VE BÖLGESEL GÜÇ KÜRESEL AKTÖRLÜK pozisyonu 2030'lu yıllara uzanacak demektir.

HEDEF: KIZIL ELMA