Başkan Erdoğan’dan Polis Haftası mesajı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik etti. Başkan Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Polis Teşkilatımızın 179. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Aziz milletimiz için canı pahasına görev yapan, iftihar vesilemiz olan tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. ÖTE yandan Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, İsrail'in barbarca saldırıları karşısında dik durmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "İsrail, bu zulmün bedelini elbet ödeyecek. BM Güvenlik Konseyi'nin kararı dahil ateşkes için tüm imkanları seferber etmemiz gerekir. İsrail'e karşı dimdik, birlik içerisinde mücadele edilmesi gerekiyor" dedi.