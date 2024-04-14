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19 ilde 'Bozdoğan-25' operasyonu! 49 terör şüphelisi yakalandı

Son dakika haberleri...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,19 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüne üye olma ve terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçlarını işledikleri tespit edildi.

DHA
19 ilde ’Bozdoğan-25’ operasyonu! 49 terör şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Düzenlenen operasyonda, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiğini bildirdi.

İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Batman, Bilecik, Erzurum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüne üye olma ve terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" İfadelerini kullandı.

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