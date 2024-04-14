Akın akın dönüyorlar

İZMİR-İSTANBUL OTOYOLU

MARMARA Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden İstanbul ve çevre illere araçlarıyla hareket eden tatilciler otoyolda hareketlilik oluşturuyor. Osmangazi Köprüsü'ne gidişte otoyolun Yalova ve Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman yoğunluk artarken Gemlik-Orhangazi mevkilerinde, kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğu gözleniyor.

AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR-İZMİR ve Afyonkarahisar- Kütahya çevre yolunda trafik yoğunluğu oluştu. İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan veriye göre, tatilin başladığı 5 Nisan'dan bu yana yaklaşık 3 milyon 900 bin aracın geçtiği kentte, 49 yaralamalı trafik kazasında 74 kişinin yaralandığını belirtti.

FETHİYE- ÖLÜDENİZ

RAMAZAN Bayramı dolayısıyla Fethiye'de yaşanan yoğunluk turistik bölgelere ulaşımı zorlaştırdı. İlçenin merkezinden normal zamanlarda yaklaşık 15 dakikada ulaşılabilen Ölüdeniz sahiline, aşırı yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman bir saate kadar çıktı.

KARAYOLLARI'NDAN UYARI GELDİ

KARA yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği konusunda kurumdan uyarı geldi. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar kurumca işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişlere ücretsiz izin verilecek.

BAYRAMIN BİLANÇOSU: 7 BİN 331 YARALI 55 ÖLÜ

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya da, Ramazan Bayramı tatilinin 7'nci gününde 4 bin 370 trafik kazasında 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 331 kişinin ise yaralandığını ifade etti.