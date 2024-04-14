Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik ziyaretler! Küresel diplomasi atağı

Türkiye, 12 yılın ardından Irak'a kritik bir ziyaret gerçekleştirmiş olacak. Başkan Erdoğan 22 Nisan'da Bağdat'a gidecek. Bölgesel istikrar açısından büyük öneme sahip ziyaret kapsamında terörle mücadeleden kalkınma yolu projesine kadar bir dizi proje ve konular masada olacak.

Başkan Erdoğan'ın sıklıkla "Teröristan kurmak isteyenler yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız. İnşallah bu yazın Irak sınırları ile ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız" ifadelerinin ardından yapılacak olan Irak ziyareti büyük önem taşıyor.

NİSANDA 3 ÖNEMLİ KONUK AĞIRLANACAK

Başkan Erdoğan, nisan ayında 3 önemli konuğu da Ankara'da ağırlayacak. İlk konuk, 18 Nisan'da Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan olacak. İkili ve bölgesel konuları görüşecek olan liderler, Tanzanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunacak.

10 YIL SONRA CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE ZİYARET

Erdoğan'ın Nisan ayındaki ikinci konuğu ise Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier olacak. 24 Nisan'da Ankara'ya gelecek olan Steınmeıer'in ziyaretiyle birlikte 10 yıl aradan sonra ilk kez Almanya'dan Cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleşecek.

GÖZLER ERDOĞAN- PUTİN GÖRÜŞMESİNDE OLACAK

Nisan ayında Türkiye'ye gelmesi beklenen üçüncü isim ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Putin'in ziyareti de dünya kamuoyu tarafından da merakla bekleniyor. Liderler görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları ve Karadeniz tahıl girişimini de masaya yatıracak.

Aynı zamanda Rusya- Ukrayna savaşındaki son durum, ateşkes görüşmeleri, İsrail'in 7 Ekim'den bu güne ablukaya aldığı ve soykırım yaptığı Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, Trakya'ya kurulacak enerji merkezi, Akkuyu Nükleer santrali ve dış ticaret başlıkları öne çıkacak.

MISIR İLE YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Nisan ayının sonuna doğru Türkiye'de Mısır rüzgârı esecek. Normalleşme adımlarının hızlandığı Mısır ile yeni bir adım atılıyor.

Başkan Erdoğan'ın Şubat ayında Kahire ziyaretinde Sisi, " Nisan ayında Başkan Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gitmeyi arzulamaktayım" ifadelerini kullanmış, Erdoğan ise, "İlk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olacaktır ticaret ve ekonomi işbirliğinizin lokomotifini oluşturuyor" demişti. Liderler görüşme kapsamında Gazze başta olmak üzere küresel barış ve bölgesel istikrar ile ikili ilişkileri ele alacak.

ARAMIZDA ÇÖZÜLEMEYECEK SORUN YOK

Yunanistan ile ilişkilerin normalleşmesiyle Başbakan Kiriakos Miçotakis, 14 Mayıs'ta Türkiye'ye iade-i ziyarette bulunacak. Başkan Erdoğan 7 Aralık Atina ziyaretinde, "Aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Ege'yi barış ve işbirliği denizi haline getirelim" ifadelerini kullanmıştı.

Başkentte gerçekleştirilecek görüşmede İkili ilişkiler, ticaret, askeri güven artırıcı önlemler ve Ege denizi başta olmak üzere iki ülkeyi birbirinden ayıran konular üzerinde görüşmeler yürütülecek.

İLK KEZ BIDEN'IN KONUĞU OLACAK

Başkan Erdoğan ilk kez, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuğu olarak 9-10 Mayıs tarihlerinde Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Resmi törenle karşılanacak, Biden ile baş başa görüşecek. Birleşmiş Milletler, NATO gibi pek çok zirve marjında görüşen iki lider bu kez 100 milyar Dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için yapılacakları ele alacak.

F-16 tedarik sürecinin hızlanması ve Türkiye'nin F-35 projesi için ödediği 1.4 milyar doların iadesi müzakere edilecek. İki liderin görüşmesinde terörle mücadele de en önemli gündemlerden biri olacak. Suriye'de DEAŞ'la mücadelede Ankara ile eşgüdüm halinde adımların atılması, PYD-YPG'ye verilen desteğe son verilmesine yönelik mesajlar birinci ağızdan Amerika tarafına iletilecek.

Mahkeme kararlarını dahil tanımayan, her geçen gün zulmünü artıran İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, acil ve tam ateşkes çağrısı, insani yardımların ulaştırılması ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesini istenecek.

AB ÜYELİĞİ GÜNDEMDE

Başkan Erdoğan, 12-13 Haziran tarihlerinde rotasını İspanya'ya çevirecek. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşecek Ziyaretin kapsamı Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirvesi olacak.

Toplantıda ana gündem Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci ve Türkiye'nin Eurofighter tedariki olacak. İspanya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine desteğini zirve vesilesiyle bir kez daha teyit etmesi bekleniyor.

NATO G-20 ZİRVELERİ VE BM GENEL KURULU

Başkan Erdoğan, 9-11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi için Washıngton'da, 12-14 Temmuz'da da G-20 Zirvesi için Brezilya'da olacak. Erdoğan, Eylül ayının sonunda ise Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere Newyork'a gidecek.