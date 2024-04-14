"Çığlıkları duydum cehennemi yaşadık"

ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik'te korku dolu anlar yaşandı. Teleferik kabinlerinden birisinin kopması sonucu avukat Memiş Enes Gümüş (11) hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı ve çok sayıda kişi kabinlerde mahsur kaldı. Avukat Memiş Enes Gümüş'ün oğlu Fatih Gümüş, kaza anını anlattı: "Teleferikte kopan direk bizim vagona çarptı, camlar kırıldı ve alt tarafımız parçalandı. 8 kişi 30 metreden yere çakıldık. Hepimiz yaralı halde acı çektik, çığlık sesleri ve ağlamalar geliyordu. Babamı yerde hareketsiz yatarken gördüm. Bir saat sonra bizi görevliler kurtardı. Cehennemi yaşadık" dedi.

Fatih Gümüş teleferik faciasında yaralı olarak kurtarıldı.

'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ'

AVUKAT Memiş Enes Gümüş'ün (54) eşi Keziban Gümüş, oğulları Lütfullah Kerem Gümüş (16) ve Fatih Gümüş (12) ile birlikte aile yakını Fadime Yaren Durmuş'un yanına Ramazan Bayramı tatili için geldikleri, kazanın olduğu akşam Denizli'ye gideceği buradan da Aydın'a dönecekleri öğrenildi. Gümüş'ün cenazesi Aydın'dan gelen polis memuru kardeşi tarafından teslim alındı. BİR yakınları olan Ömer Durmuş, olayın kaza değil cinayet olduğunu söyledi. Sorumluların gereken cezayı alması için sonuna kadar hukuk önünde mücadele edeceğiz" dedi. Anne Keziban Gümüş'ün vücudunda ve çene kemiğini kırık olduğu tespit edildi. Lütfullah Kerem Gümüş'ün vücudunda ve kaburgalarında kırık olduğu belirlendi.

Gümüş ailesinin, tatil için Antalya'ya gittiği öğrenildi.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

AFAD Başkanı Okay Memiş ise açıklamalarda bulundu: "İlk belirlemelere göre kazanın direkte bulunan bir vida kırığın sebebiyle yaşandığı ve bundan kaynaklı olarak diğerin koptuğu ihtimali üzerinde duruyoruz. Detaylı inceleme sonucunda kaza tüm detaylarıyla aydınlatılacaktır" dedi. Öte yandan kazayla ilgili başlatılan soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı.

Antalya'daki faciada, 23 saat boyunca süren yoğun çalışmalar sonucunda kabinlerde mahsur kalanların tamamı kurtarıldı. Avukat Memiş Enes Gümüş, teleferik kazasında hayatını kaybetti.

BALÇOVA'DA BAKIMLAR YAPILIYOR

Antalya'daki teleferik faciasının ardından Türkiye'nin ilk teleferikleri arasında yer alan İzmir'deki Balçova Teleferik'e ilgi düştü. Seferlerin aralıksız devam ettiği tesiste, kazadan önceki günlük ziyaretçi sayısının ortalama yüzde 10'a düşerek 200'e kadar gerilediği bildirildi. Seferlerin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Çocuklu ailelerin rahatlıkla zaman geçirecekleri tesisimiz Antalya'daki bu vahim kaza yüzünden daha sakin kaldı. Tesiste şu an yaklaşık 200 kişi var. Kazadan önceki günlük ortalama ziyaretçi sayımız 2 bin civarındaydı. Teleferiklerin bakımları günlük, haftalık, aylık olarak yapılıyor. Çünkü ihmaller vahim kazalara neden olabilir" denildi.